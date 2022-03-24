«Автоваз» готовит к выпуску модели без зарубежных комплектующих

Компания «Автоваз» переоборудует конвейер на выпуск специальных версий некоторых моделей Lada, которые не особенно сильно зависят от зарубежных комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.

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«Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Кроме того, предприятия «Автоваза» сейчас активно работают над заменой критически важных узлов, которые производятся за рубежом, альтернативными решениями.

Ранее автоэксперт Денис Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России до 50%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводИмпортозамещениеАвтомобиль"автоваз"
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