«Автоваз» готовит к выпуску модели без зарубежных комплектующих
Компания «Автоваз» переоборудует конвейер на выпуск специальных версий некоторых моделей Lada, которые не особенно сильно зависят от зарубежных комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.
«Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.
Кроме того, предприятия «Автоваза» сейчас активно работают над заменой критически важных узлов, которые производятся за рубежом, альтернативными решениями.
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