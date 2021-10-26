Экономист высказался о ситуации на валютном рынке России

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал сообщение о том, что курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года, сообщает RT.

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По его словам, курс доллара также дешевеет. Рубль укрепляется, прежде всего, из-за ожидаемого роста российской экономики по итогу 2021 года. Как отмечает эксперт, этот показатель по темпу роста выше, чем в Германии.

«Если крупнейшая экономика Евросоюза вырастет в лучшем случае на 3,7% за год, то российская экономика уверенно выйдет на 4,5%», — сказал Гинько. Вторая причина — политика ЦБ РФ, который поднимает ключевую ставку.

Экономист отметил, что большинство центральных банков стран мира «сейчас тоже начинают повышать ключевые ставки».

Как сообщалось, до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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