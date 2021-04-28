Продувка вместо «прожарки». Вильфанд рассказал о погоде на начало мая

Синоптики не обещают жителям Центральной России более 15 градусов тепла до 6 мая. Кроме того, будут идти дожди с сильными порывами ветра. Такая погода в мае холоднее нормы на три-пять градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Пока погоду можно назвать умеренно-прохладной. Сейчас на европейскую территорию России поступают холодные массы. Интересно, что при юго-западном ветре получается такое явление как "возвратный холод". Циркуляция циклона с генетически холодным воздухом порождает температуру на 6 градусов ниже нормы. Холодная погода, это так. Ситуация понятна примерно до конца апреля и на первые три дня мая.

Какой прогноз? Жаркой погоды не ожидается! Изменится циркуляция, циклон уйдет на восток, будет уже северо-западный ветер. До конца месяца будет облачно с прояснениями, иногда будет идти дождь, температура ниже нормы. В первые три дня мая ситуация существенно не изменится. С 30 апреля до 3 мая будет сильный ветер – до 17 м/с, погода в целом будет некомфортная. На более продолжительный период – пока не ясно. Предсказуемость – 5 – 6 дней. Видно, что взрывного тепла не будет», - рассказал он.