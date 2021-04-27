За сутки в Москве зафиксировали четверть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало до 10 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы для апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

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В метеобюро отметили, что дождь и мокрый снег шли на протяжении всего дня, последние данные были переданы в бюро в 21:00 с главной метеостанции в районе ВДНХ. Норма осадков для региона в апреле составляет 44 мм.

По сведениям метеобюро, за месяц в столице выпало около 85 мм осадков, что составило 190% месячной нормы. Наиболее сильные дожди в Москве шли 8 апреля (выпало 14 мм осадков) и 24 апреля (17 мм).

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что москвичам не стоит ждать тепла до конца апреля.

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ФОТО: pixabay.com
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