За сутки в Москве зафиксировали четверть месячной нормы осадков

В метеобюро отметили, что дождь и мокрый снег шли на протяжении всего дня, последние данные были переданы в бюро в 21:00 с главной метеостанции в районе ВДНХ. Норма осадков для региона в апреле составляет 44 мм.

По сведениям метеобюро, за месяц в столице выпало около 85 мм осадков, что составило 190% месячной нормы. Наиболее сильные дожди в Москве шли 8 апреля (выпало 14 мм осадков) и 24 апреля (17 мм).

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что москвичам не стоит ждать тепла до конца апреля.

