Синоптики рассказали о погоде на майских праздниках в Москве

Отмечается, что такая погода в мае на 3-5 градусов ниже нормы. Сейчас температура холоднее привычной на 6-7 градусов. На последнюю треть апреля такая погода приходится раз в два года. Ожидается, что до конца текущего месяца температура воздуха не поднимется выше 8-13 тепла.

В конце майских праздников будет преобладать повышенный фон атмосферного давления. Погода ожидается солнечной и без осадков.

