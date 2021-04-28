Синоптики рассказали о погоде на майских праздниках в Москве

Температура воздуха в Москве до 6 мая не поднимется выше 15 градусов, ожидаются сильные ливни и ветер. Ко Дню Победы воздух прогреется уже до 20 градусов, сообщил «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Отмечается, что такая погода в мае на 3-5 градусов ниже нормы. Сейчас температура холоднее привычной на 6-7 градусов. На последнюю треть апреля такая погода приходится раз в два года. Ожидается, что до конца текущего месяца температура воздуха не поднимется выше 8-13 тепла.

В конце майских праздников будет преобладать повышенный фон атмосферного давления. Погода ожидается солнечной и без осадков.

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ФОТО: pixabay.com
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