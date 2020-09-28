От бабьего лета до русской зимы. Метеорологи прогнозируют в России погодные аномалии
Синоптики Гидрометцентра и центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ожидает нас предстоящей осенью и зимой.
Гидрометцентр предупредил, что Россию этой осенью и весной ожидают аномалии разной направленности. И если в холодных районах (Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего востока) будет повышенный температурный режим, то октябрь юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет прохладнее средних значений.
В беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков.
«Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.
Тишковец отметил, что такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в 2020-м не будет. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.
Впрочем, до ее наступления жителей Центральной России и столичного региона ожидает еще одни период потепления.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью НСН отметила, что в конце сентября и начале октября москвичей ожидает «бабье лето»: температура прогнозируется на 5-6 градусов выше нормы.
«Ночи станут немножко теплее, потому что станет больше облаков. 5-10 градусов в ночные часы, а днем температура будет колебаться. Во вторник у нас 15 ⁰С -20 ⁰С, в среду 13 ⁰С -18 ⁰С, в четверг немножко выше на градус-другой», - отметила Макарова.
Таким образом, среднесуточная температура продолжит превышать норму где-то на 5 градусов.
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