От бабьего лета до русской зимы. Метеорологи прогнозируют в России погодные аномалии

Гидрометцентр предупредил, что Россию этой осенью и весной ожидают аномалии разной направленности. И если в холодных районах (Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальнего востока) будет повышенный температурный режим, то октябрь юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет прохладнее средних значений.

В беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков.

«Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

Тишковец отметил, что такой теплой зимы, какой она была в 2019 году, в 2020-м не будет. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.