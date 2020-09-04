От +37⁰С до -2⁰С. Россию в ближайшие дни ожидает аномальная погода

Гидрометцентр прогнозирует аномальную температуру в России. И если на юге европейской части страны - в Воронежской, Курской, Белгородской областях – будет аномально тепло, до +35 -+37 ⁰С, то в Пермской, Челябинской, Свердловской областях, в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 ⁰С.

Жара вызвана циклоном, который расположился над европейской территорией страны, причиной сентябрьских заморозков стал антициклон.

Давая прогноза на сентябрь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что «количество осадков в сентябре в Центральной России будет около или ниже нормы, а в целом начало осени будет весьма комфортным».