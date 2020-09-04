От +37⁰С до -2⁰С. Россию в ближайшие дни ожидает аномальная погода

Синоптики Гидрометцентра и центра погоды «Фобос» рассказывают, какой россиян ожидает сентябрь и когда наступит суровая зима.

Гидрометцентр прогнозирует аномальную температуру в России. И если на юге европейской части страны - в Воронежской, Курской, Белгородской областях – будет аномально тепло, до +35 -+37 ⁰С, то в Пермской, Челябинской, Свердловской областях, в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 ⁰С.

Жара вызвана циклоном, который расположился над европейской территорией страны, причиной сентябрьских заморозков стал антициклон.

Давая прогноза на сентябрь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что «количество осадков в сентябре в Центральной России будет около или ниже нормы, а в целом начало осени будет весьма комфортным».

Гидрометцентр: «Бабье лето» придет в центральную Россию после 9 сентября

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что сейчас в Москве и Подмосковье началось молодое бабье лето.

«Жителей региона ждет прохладная, тихая и солнечная погода. Ночью температура будет опускаться до +5⁰С - + 10⁰С. Днем будут вполне комфортные +16⁰С - +21⁰С. Думаю, что в середине сентября увидим классическое бабье лето. Сам сентябрь будет на несколько градусов теплее нормы с дефицитом осадков на несколько десятков процентов», - анонсировал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

А вот прогноз коллег о «суровой зиме» Тишковец не поддержал, заявив, что она будет средней, между еврозимой и классической русской снежной зимой.

«По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПрогнозПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры