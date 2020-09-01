Гидрометцентр: «Бабье лето» придет в центральную Россию после 9 сентября
В Гидрометцентре заявили, что «бабье лето» придет в центральную Россию после 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, «бабье лето» бывает не каждый сезон, поскольку связано с антициклонами.
Синоптик не обозначил сроки «бабьего лета», однако, по его словам, возможно, что оно наступит в сентябре и продолжится в октябре.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН дал свой прогноз на зиму в России. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.
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