СМИ: Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке

Май 2022 года в Москве стал самым холодным за весь 21 век. Об этом сообщает портал «Метеовести».

По данным источника, средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градусов, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, когда показатели достигли максимального антирекорда. Отмечается, что май 2022 года был холоднее даже аналогичного месяца 2000 года, когда средняя температура составила плюс 10,8 градусов.

При этом более холодная погода чем сейчас наблюдалась в мае 1999 года. Тогда средняя температура воздуха оказалась ниже плюс девяти градусов.