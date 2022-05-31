СМИ: Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
Май 2022 года в Москве стал самым холодным за весь 21 век. Об этом сообщает портал «Метеовести».
По данным источника, средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градусов, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, когда показатели достигли максимального антирекорда. Отмечается, что май 2022 года был холоднее даже аналогичного месяца 2000 года, когда средняя температура составила плюс 10,8 градусов.
При этом более холодная погода чем сейчас наблюдалась в мае 1999 года. Тогда средняя температура воздуха оказалась ниже плюс девяти градусов.
В мае 2022 года самая низкая температура в Москве была отмечена в первый день месяца: тогда были последние заморозки сезона, а термометры показали минус 1,7 градуса.
Также на текущий момент известно, что в городе выпало уже 60,1 миллиметров осадков, что составляет 118% от месячной нормы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории
- Сотрудники двух заводов «Боржоми» в Грузии объявили бессрочную забастовку
- СМИ: Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
- Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла
- Рада уволила омбудсмена Украины Денисову за фейки об «изнасилованных младенцах»
- В РПЦ заявили о недопустимости санкций ЕС в отношении патриарха
- Патрушев считает, что Польша начинает захват западной Украины
- Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год
- Италия отменила COVID-ограничения на въезд
- Два теплохода столкнулись в Петербурге на реке Мойке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru