«Станет веселее»: Вильфанд анонсировал потепление до +25 в Москве

Ожидается, что настоящее лето начнется с понедельника.

«Температура в понедельник перевалит через 20-градусную отметку. Во вторник-среду она будет уже в диапазоне 20-25 градусов тепла. В ночь на понедельник температура до плюс 10, во вторник - от 10 до 15. Это уже показатель теплой погоды. Облачность переменная, местами кратковременные дожди, но в основном солнечно», - сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, переход к календарному лету еще не означает, что в Москве установится стабильно теплая погода.

«Наступает лето, но это не значит, что это период бесповоротно летней погоды. Будут еще повороты с понижением температуры, сильными осадками. У нас все-таки не муссонный климат. Еще в среду по погоде мы находились в середине апреля, отставая от графика на полтора месяца, и теперь погода догоняет лето», - добавил научный руководитель «Гидрометцентра».