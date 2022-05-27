«Станет веселее»: Вильфанд анонсировал потепление до +25 в Москве
Научный руководитель службы рассказал в эфире НСН, что выходные станут в Москве переходом к лету, которое по-настоящему начнется с понедельника.
Настоящее лето начнется в Москве с понедельника, 30 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, суббота станет переходным днем от весны к лету.
«В субботу максимальная температура около плюс 17 градусов, пройдут совсем небольшие кратковременные дожди. Погода будет облачной, но по сравнению с началом недели уже на пять градусов теплее. В ночь на субботу температура в диапазоне 5-10 градусов тепла. В воскресенье все гораздо веселее. Дневные температуры плюс 17-19 градусов и переменная облачность, солнца станет много. Такая температура близка к нормальным значениям. Оба дня будет ветрено, порывы ветра до 15 метров в секунду», - прогнозирует специалист.
Ожидается, что настоящее лето начнется с понедельника.
«Температура в понедельник перевалит через 20-градусную отметку. Во вторник-среду она будет уже в диапазоне 20-25 градусов тепла. В ночь на понедельник температура до плюс 10, во вторник - от 10 до 15. Это уже показатель теплой погоды. Облачность переменная, местами кратковременные дожди, но в основном солнечно», - сообщил Вильфанд.
По словам синоптика, переход к календарному лету еще не означает, что в Москве установится стабильно теплая погода.
«Наступает лето, но это не значит, что это период бесповоротно летней погоды. Будут еще повороты с понижением температуры, сильными осадками. У нас все-таки не муссонный климат. Еще в среду по погоде мы находились в середине апреля, отставая от графика на полтора месяца, и теперь погода догоняет лето», - добавил научный руководитель «Гидрометцентра».
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