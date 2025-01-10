Из главной новогодней елки России сделают скворечники и сувениры

Главная новогодняя елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, пойдет на сувениры, скворечники и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента.

Там отметили, что ствол и ветки высушат, после чего пройдут специальную обработку и отправятся на изготовление сувениров.

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Ветки и хвою передадут в зоопарки. В рамках акции «Детки Кремлевской елки» будут высажены тысячи пророщенных семян. Воспитанники детских садов и школ вырастят собственную «волшебную» Кремлевскую елку, отметили в управделами.

Главная елка страны простоит на Соборной площади до 19 января.

Дереву 90 лет, его высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах веток — восемь метров.

Как ранее отмечали в пресс-службе управделами президента, для украшения главной елки страны использовали два километра гирлянд и свыше 2500 игрушек, в том числе 400 изготовленных специально для проекта.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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