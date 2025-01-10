Из главной новогодней елки России сделают скворечники и сувениры

Главная новогодняя елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, пойдет на сувениры, скворечники и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента.

Там отметили, что ствол и ветки высушат, после чего пройдут специальную обработку и отправятся на изготовление сувениров.