В Госдуме раскритиковали установку елки из вторсырья в Оренбурге

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев выразил недовольство по поводу установки елки из вторсырья в Оренбурге вместо живого дерева. В интервью NEWS.ru парламентарий отметил, что такая инициатива свидетельствует о неуважении к жителям региона и вызывает недоумение.

Матвеев подчеркнул, что хотя подобные решения могут быть оправданы экологическим подходом или рекламой местной продукции, в данном случае, по его мнению, власти просто решили сэкономить. Он отметил, что в Оренбургской области, несмотря на ее степной климат, не так сложно найти живое дерево.

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Депутат также добавил, что один из главных приоритетов местных властей в Новый год — это создать праздничную атмосферу и продемонстрировать внимание к людям, чего, по его мнению, не было в случае с искусственной елкой.

Матвеев отметил, что такие решения, как правило, вызывают общественные обсуждения, и в этом году елка в Оренбурге выглядит особенно дешево, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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