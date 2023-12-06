«Яндекс Музыка» запустит донаты для исполнителей

Платформа станет первым российским музыкальным сервисом, который предложит артистам такую функцию. При этом сервис не намерен удерживать комиссию с донатов. Также планируется удваивать вознаграждение музыкантам за релиз нового контента. В 2024 году на эти цели сервис выделит 100 млн рублей.

По словам экспертов, инициативы позволят сервису привлечь новых перспективных артистов и конкурировать с другими площадками.

Ранее «Яндекс Музыка» провела ребрендинг и перешла на новую модель рекомендаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

