«Яндекс Музыка» запустила YouTube-шоу «Утро в городе»

Формат нового шоу включает лайвы артистов, которые снимаются утром в знаковых местах разных городов мира. В программе музыканты рассказывают о своем идеальном утре и о том, как именно город повлиял на его творчество.

«Этим экспериментальным проектом мы хотим раскрыть творчество музыкантов по-новому — через призму городов, которые их вдохновляют», — пояснил руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов «Яндекса» Рустам Киреев.

Первым участником шоу стали лидеры российской тяжелой альтернативной музыки – коллектив Wildways, участники которого уже несколько лет живут и работают в Санкт-Петербурге, при этом известны они как русскому, так и зарубежному слушателю.

Сервис «Яндекс Музыка» объявил о введении правил размещения новых треков на сервисе, сообщает пресс-служба «Яндекса». Уточняется, что для проверки контента будет использоваться гибридная модель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

