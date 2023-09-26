«Яндекс Музыка» запустила YouTube-шоу «Утро в городе»
Первый выпуск нового шоу «Утро в городе» вышел на YouTube-канале «Яндекс Музыки» 26 сентября. Проект рассказывает о творчестве российских музыкантов сквозь призму городов, где они живут, вдохновляются и творят, сообщает пресс-служба сервиса.
Формат нового шоу включает лайвы артистов, которые снимаются утром в знаковых местах разных городов мира. В программе музыканты рассказывают о своем идеальном утре и о том, как именно город повлиял на его творчество.
«Этим экспериментальным проектом мы хотим раскрыть творчество музыкантов по-новому — через призму городов, которые их вдохновляют», — пояснил руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов «Яндекса» Рустам Киреев.
Первым участником шоу стали лидеры российской тяжелой альтернативной музыки – коллектив Wildways, участники которого уже несколько лет живут и работают в Санкт-Петербурге, при этом известны они как русскому, так и зарубежному слушателю.
Сервис «Яндекс Музыка» объявил о введении правил размещения новых треков на сервисе, сообщает пресс-служба «Яндекса». Уточняется, что для проверки контента будет использоваться гибридная модель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
- Лавров назвал хамскими заявления Финляндии об антироссийских санкциях
- «Яндекс Музыка» запустила YouTube-шоу «Утро в городе»
- Адвокат: Учителя имеют право выгонять детей из класса
- Актера Епифанцева проверят на русофобию
- Захарова потребовала ответа от Байдена на расследование Херша
- Автомобили Lada будут собирать в Эфиопии
- Херш: Цель подрыва «Северных потоков» - уменьшение влияния России на Германию
- Путин повысил зарплату себе и министрам
- Леус рассказал о возможном снеге в Центральной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru