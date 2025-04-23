Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат мультфильм по «Скотному двору»

Помимо них, в проекте задействованы Сет Роген, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Кэтлин Тернер и другие актеры. Режиссерское кресло занял Энди Серкис, известный по «Веному-2» и «Маугли».

Произведение писалось Оруэллом как аллегория на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России.

Ранее стало известно, что Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по «Звездным войнам», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

