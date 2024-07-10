Виктория Боня заявила, что Кологривый гениально сыграл в «Слове пацана»

По словам Бони, Кологривый стал единственным, кого она отметила в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Телеведущая назвала его актерскую игру в проекте гениальной.

Блогер рассказала, что персонаж Кологривого, Кащей, очень сильно ее раздражал.

Ранее Никита Кологривый признался, что потерял роли после пьяного дебоша в заведении Новосибирска. При этом, по его словам, со временем ситуация нормализовалась и сейчас у него «все расписано», передает «Радиоточка НСН».

