Виктория Боня заявила, что Кологривый гениально сыграл в «Слове пацана»
Телеведущая и блогер Виктория Боня похвалила в своих соцсетях актерские способности артиста Никиты Кологривого.
По словам Бони, Кологривый стал единственным, кого она отметила в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Телеведущая назвала его актерскую игру в проекте гениальной.
Блогер рассказала, что персонаж Кологривого, Кащей, очень сильно ее раздражал.
Ранее Никита Кологривый признался, что потерял роли после пьяного дебоша в заведении Новосибирска. При этом, по его словам, со временем ситуация нормализовалась и сейчас у него «все расписано», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru