В Москве отпраздновали столетие театральных касс

Праздничное событие «Культурный код» в Театре на Цветном посетило более 350 человек. В числе гостей вечера – директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Берестов, генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман и многие другие.

В рамках деловой и праздничной программы состоялось мультимедийное шоу-открытие, приветственное слово и поздравления Софьи Митрофановой, генерального директора МТС Медиа и Алексея Фурсина, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы.

Основатель Ticketland Лев Белов подчеркнул, что кассиры — не просто "машины по продаже билетов", — это люди, глубоко влюбленные в свою профессию, работающие за идею, знающие театральный репертуар и каждого зрителя, чувствующие, что им нужно.

"У нас никогда не было текучки кадров, а увольнения были связаны только с вынужденными переездами в другие города", - сказал он.



В рамках мероприятия прошла церемония награждения сотрудников и партнеров, а также творческие выступления театральных и эстрадных коллективов. Среди участников – артисты театра «Ромэн», Театра Оперетты, театра танца Todes и лидеры современной театральной сцены. Со сцены прозвучали поздравления от деятелей культуры, звезд театра, кино и эстрады – Владимира Машкова, Михаила Швыдкого, Геннадия Хазанова, Константина Хабенского, и многих других творческих деятелей.

