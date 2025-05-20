В Москве отпраздновали столетие театральных касс
В Москве прошло торжественное мероприятие в честь столетнего юбилея компании Ticketland – старейшего билетного оператора, бренда-преемника Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс.
Праздничное событие «Культурный код» в Театре на Цветном посетило более 350 человек. В числе гостей вечера – директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Берестов, генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман и многие другие.
В рамках деловой и праздничной программы состоялось мультимедийное шоу-открытие, приветственное слово и поздравления Софьи Митрофановой, генерального директора МТС Медиа и Алексея Фурсина, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы.
Основатель Ticketland Лев Белов подчеркнул, что кассиры — не просто "машины по продаже билетов", — это люди, глубоко влюбленные в свою профессию, работающие за идею, знающие театральный репертуар и каждого зрителя, чувствующие, что им нужно.
"У нас никогда не было текучки кадров, а увольнения были связаны только с вынужденными переездами в другие города", - сказал он.
В рамках мероприятия прошла церемония награждения сотрудников и партнеров, а также творческие выступления театральных и эстрадных коллективов. Среди участников – артисты театра «Ромэн», Театра Оперетты, театра танца Todes и лидеры современной театральной сцены. Со сцены прозвучали поздравления от деятелей культуры, звезд театра, кино и эстрады – Владимира Машкова, Михаила Швыдкого, Геннадия Хазанова, Константина Хабенского, и многих других творческих деятелей.
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