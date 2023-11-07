У худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт
Состояние художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина значительно лучше, но у него диагностировали инсульт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
Она отметила, что разговаривала с внучкой Соломина, которая была у него.
Соломин был госпитализирован 6 ноября. Тогда Тамара Михайлова сообщала, что 88-летний актер «потерял сознание, когда шел к машине». Утром 7 ноября сообщалось, что Соломин находится в реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru