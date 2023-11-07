У худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт

Состояние художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина значительно лучше, но у него диагностировали инсульт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

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Она отметила, что разговаривала с внучкой Соломина, которая была у него.

Соломин был госпитализирован 6 ноября. Тогда Тамара Михайлова сообщала, что 88-летний актер «потерял сознание, когда шел к машине». Утром 7 ноября сообщалось, что Соломин находится в реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияРоссияТеатр

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