Юрий Соломин вылечился от коронавируса
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, сообщает ТАСС.
Соломин сдал положительный тест на коронавирус 15 февраля, уже на следующий день его госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает телеканал «360». По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, болезнь у народного артиста проходила не в тяжелой форме.
Ранее коронавирусом переболела народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая в конце декабря 2020 года попала в больницу с 80-процентным поражением лёгких. В феврале артистку выписали из медучреждения.
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