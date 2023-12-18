Сокуров представил в Петербурге новую версию фильма «Александра»
В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ авторской редакции фильма режиссера Александра Сокурова «Александра», сообщило агентство ТАСС.
Режиссер лично представил новую версию картины. Премьерный показ состоялся в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge.
По словам Сокурова, фильм сильно изменился визуально. Корректировки внесены в монтаж. Некоторые эпизоды убрали из картины.
Режиссер рассказал, что при работе над авторской редакцией «Александры» он учел замечания писателя Александра Солженицына.
Сюжет картины разворачивается в Чечне в начале 2000-х годов. Главная героиня Александра Николаевна (Галина Вишневская) приезжает навестить внука. Мировая премьера фильма состоялась в ноябре 2007 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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