Кинорежиссер Сокуров выпустит авторскую версию фильма «Солнце»

О подготовке авторской версии фильма «Солнце» заявил народный артист РФ, кинорежиссер Александр Сокуров, передает ТАСС.

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Картина посвящена жизни японского императора Хирохито в период от объявления о капитуляции во Второй мировой войне и до его отречения от своего божественного статуса. Фильм входит, наряду с такими кинолентами как «Молох», «Телец» и «Фауст», в «тетралогию власти» Александра Сокурова.

Режиссер рассказал, что первым кто увидит новую версию «Солнца» станет историк-востоковед, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Это исторический фильм, это очень важный фильм вообще для понимания Востока, Японии и ее роли в мировом культурном и политическом процессе. И мне будет очень интересно - он будет первым зрителем - послушать его мнение, впечатление», - пояснил Сокуров.

В новой редакции картина будет дополнена новыми эпизодами. По словам Сокурова, фильм обретет новый эстетический образ.

Ранее Минкультуры разрешило повторный прокат «Александры» Александра Сокурова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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