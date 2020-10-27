СМИ: Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом
Театрального режиссёра Романа Виктюка госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, 83-летний режиссёр изначально был госпитализирован в отделение второй терапии московской ГКБ им.Бахрушиных. Однако состояние Виктюка ухудшилось, и народного артиста пришлось перевести в реанимацию больницы.
Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации 75-летнего юмориста Евгения Петросяна. Артисту диагностировали коронавирус. Позже юморист опроверг сообщения о госпитализации, рассказав, что всего лишь консультировался с врачами.
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