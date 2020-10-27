СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

Популярный юморист Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

75-летнего артиста в больницу увезли на автомобиле скорой помощи, предварительный диагноз - коронавирус. Состояние Петросяна удовлетворительное.

Ни Петросян, ни представители юмориста официальных комментариев пока не предоставили.

Ранее агент Гоши Куценко сообщил, что актёра госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Сам Куценко назвал COVID-19 «коварнейшим персонажем» и призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию.

