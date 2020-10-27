СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом
Популярный юморист Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Life со ссылкой на собственные источники.
75-летнего артиста в больницу увезли на автомобиле скорой помощи, предварительный диагноз - коронавирус. Состояние Петросяна удовлетворительное.
Ни Петросян, ни представители юмориста официальных комментариев пока не предоставили.
Ранее агент Гоши Куценко сообщил, что актёра госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Сам Куценко назвал COVID-19 «коварнейшим персонажем» и призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию.
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