Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации из-за COVID-19
Юморист и телеведущий Евгений Петросян рассказал телеканалу «360», что сообщения о его госпитализации с коронавирусом не соответствуют действительности.
По словам 75-летнего артиста, он действительно встречался с врачами, но это были всего лишь консультации. Петросян добавил, что у него всё хорошо, температуры нет, однако в сложившейся ситуации стоит беречься.
Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущего на скорой помощи отвезли в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.
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