Калюжный пообещал следствию пойти в армию

Российский Актер Глеб Калюжный не стал скрываться, сам явился к следователю, частично признал вину, после чего отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тыс. руб., сообщает «Коммерсант».

Юрист Русяев допустил, что Калюжный не избежит наказания за уклонение от службы

Ему также вручили повестку на 20 марта. 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте.

Ранее Калюжный молча покинул здание Пресненского межрайонного следственного отдела, не дав никаких комментариев журналистам на вопросы о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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