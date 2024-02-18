СМИ: певец Андрей Губин вернется на сцену в 2024 году

По информации издания, Губин запросил за одно выступление 700 тысяч рублей. Сейчас организаторы готовят программу. Отмечается, что для выхода на сцену артисту необходимо побороть проблемы с мимикой и дикцией.

Губин на протяжении 15 лет страдает от неврологического заболевания. У певца произошел частичный паралич лица. Ему пришлось приостановить концертную деятельность.

В начале февраля Губин прошел медицинское обследование, которое показало улучшение состояния. Однако медики не смогли поставить артисту окончательный диагноз, отмечает «Радиоточка НСН».

