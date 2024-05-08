SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал у себя в телеграм-канале анонс своей версии известной русской песни «Черный ворон».

«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально», - отметил певец.

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Телевизионная и концертная премьера песни состоится 9 мая и будет приурочена к празднованию Дня Победы в России, отметил музыкант.

Ранее певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни исполнителей Олега Газманова и SHAMAN в школьную программу, об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:День ПобедыПесняSHAMAN

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