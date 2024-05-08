SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы
Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал у себя в телеграм-канале анонс своей версии известной русской песни «Черный ворон».
«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально», - отметил певец.
Телевизионная и концертная премьера песни состоится 9 мая и будет приурочена к празднованию Дня Победы в России, отметил музыкант.
Ранее певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни исполнителей Олега Газманова и SHAMAN в школьную программу, об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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