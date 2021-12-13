Никита Михалков сохранил пост председателя Союза кинематографистов РФ

Режиссёр Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ, сообщает ТАСС.

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Открытое голосование прошло на XI съезде организации в Центральном Доме кинематографистов, члены съезда переизбрали Михалкова большинством голосов.

Режиссёр поблагодарил присутствующих и отметил, что «всемерно готов их поддерживать и помогать» руководство союза, в состав которого входят профессионалы, знающие нужды организации.

Также Михалков призвал своевременно платить членские взносы, предупредив, что в противном случае кинематографистам будет отказано в поддержке.

Ранее Михалков заявил, что с коррупцией в России надо бороться не прибегая к разрушению страны, а за призывы к вводу санкций лишать российского гражданства.

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ФОТО: кадр YouTube
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