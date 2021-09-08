Михалков оценил новое поколение актеров словами «напиться» и «ругаться»

По его словам, он с сомнением смотрит на значимость такой черты нового поколения, как преодоление внутренних барьеров, которые мешали работать актерам раньше. Михалков считает, что преодолеть барьер не так сложно, важно что-то после этого предложить.

«Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь все, когда ты вооружен технически, как ремесленник, если хотите, — вот свобода, которую я признаю», — заявил кинематографист.

Он считает, что невозможно заменить свободой мастерство, так как «сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале» сложно.

Напомним, год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову.

