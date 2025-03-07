Саундтрек к фильму «Пророк» стал пятым среди топ-альбомов на Apple Music
Саундтрек к фильму Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» занял пятое место в списке топ-альбомов сервиса Apple Music в России.
Альбом вышел на музыкальной платформе 14 февраля. В сборник вошли восемь треков в исполнении группы The Hatters и сыгравших в фильме актеров, том числе Юры Борисова, Анны Чиповской, Надежды Грицкевич.
Кроме того, композиция Грицкевич «Колыбельная Наташи» возглавила топ-200 сервиса Shazam Россия и заняла 16-е место мирового рейтинга 50 самых популярных треков Shazam Discovery, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в российских кинотеатрах достигли 1 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет нашли под Калининградом
- Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы
- Представитель Бурунова опроверг слухи о задолженности актера в 10 млн рублей
- Изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк
- Песков заявил о необходимости переговоров с США о ядерном вооружении
- Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта в Алма-Ате
- Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен
- Депутаты Журова и Бессараб предупредили о схеме мошенничества с доставкой цветов
- Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе
- Саундтрек к фильму «Пророк» стал пятым среди топ-альбомов на Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru