Румыния отказалась от участия в «Евровидении»
Румыния отказывается участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», объявил в четверг гендиректор Румынского телевидения Дан Туртурикэ. Кроме того, по его словам, страна оспорит в суде действия Европейского вещательного союза (EBU), сообщает газета Коммерсант.
По мнению руководителя Румынского телевидения, на конкурсе «Евровидение», который прошел в итальянском Турине, были неправомерно аннулированы оценки румынского жюри и переданы украинским участникам.
«Для меня вся эта история ясна: мы подаем в суд на Европейский вещательный союз и уходим с "Евровидения"»,— заявил Туртурикэ.
По его словам, иск следует составить внимательно и разумно, чтобы добиться компенсаций.
На «Евровидении-2022» организаторы изменили результаты национального жюри не только Румынии, но и Азербайджана, Грузии, Польши, Сан-Марино, Черногории и отдали их баллы украинской группе Kalush Orchestra, в результате чего Украина выиграла в конкурсе.
Ранее три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок.
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