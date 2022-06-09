Румыния отказалась от участия в «Евровидении»

Румыния отказывается участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», объявил в четверг гендиректор Румынского телевидения Дан Туртурикэ. Кроме того, по его словам, страна оспорит в суде действия Европейского вещательного союза (EBU), сообщает газета Коммерсант.

По мнению руководителя Румынского телевидения, на конкурсе «Евровидение», который прошел в итальянском Турине, были неправомерно аннулированы оценки румынского жюри и переданы украинским участникам.

«Для меня вся эта история ясна: мы подаем в суд на Европейский вещательный союз и уходим с "Евровидения"»,— заявил Туртурикэ.

По его словам, иск следует составить внимательно и разумно, чтобы добиться компенсаций.

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На «Евровидении-2022» организаторы изменили результаты национального жюри не только Румынии, но и Азербайджана, Грузии, Польши, Сан-Марино, Черногории и отдали их баллы украинской группе Kalush Orchestra, в результате чего Украина выиграла в конкурсе.

Ранее три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок.

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:КонкурсСудЕвровидениеРумыния
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