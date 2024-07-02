«Праведник» и посмертные награды: Лауреатов премии «Ника» наградили в Москве
Лучшим фильмом стал «Праведник» Сергея Урсуляка, а сам он был назван лучшим режиссером. При этом нашумевший сериал «Слово пацана» также удостоился награды, хотя номинация за лучший сериал отсутствовала.
В московском театре «Маска» прошло вручение Национальной кинематографической премии «Ника». На нее номинировались картины, которые вышли в 2022–2023 годах. В прошлом году церемония не проводилась.
Окончательный список номинантов в 16 категориях был объявлен 13 мая. Лидером среди них стала военно-историческая драма Сергея Урсуляка «Праведник», она была выдвинута на 13 наград.
На втором месте расположился фильм Андрея Смирнова «За нас с вами», который также отсылает в прошлое. Картина была номинирована в семи категориях. Третье место разделили фильмы Александра Велединского «1993» и Бориса Хлебникова «Снегирь» с шестью номинациями каждый.
В номинации «Лучший фильм» были выдвинуты сразу шесть картин: «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», а также «Чувства Анны».
ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
Фильм «Праведник» получил пять наград. Помимо главной и режиссерской работы он был также удостоен премий за главную мужскую роль (Александр Яценко), операторскую работу (Михаил Милашин) и монтаж (Маргарита Смирнова). Картина рассказывает о подвиге советского партизанского командира Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев с оккупированной нацистами территории.
Картина «За нас с вами» завоевала три награды за лучший сценарий (Алексей Смирнов), главную женскую роль (награду разделили Юлия Снигирь и Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме «Вызов»), а также женскую роль второго плана (Ирина Розанова).
Фильму Александра Велединского «1993», который посвящен жизни одной московской семьи на фоне политических потрясений 1993 года, досталась премия за лучшую работу звукорежиссера (Кирилл Бодров и Андрей Худяков). При этом актер Макар Хлебников, который сыграл в «Снегире», был назван открытием года.
Кинокритик Дмитрий Бортников говорил в беседе с «Радиоточкой НСН», что «Снегирь» и картина «За нас с вами» ожидаемо выступали фаворитами «Ники».
«Обязательно «Снегирь» Хлебникова должен что-то взять, там и актерские работы, и режиссура… все просится на награды. Андрею Смирнову что-то дадут обязательно, потому что он все-таки культовый режиссер. «Вызову», скорее всего, все технические награды отдадут. Что касается «Праведника», он собрал большие деньги в прокате, зрители к нему очень хорошо отнеслись. Вполне возможно, что фильм тоже что-то заберет, включая актерские работы. Александр Яценко до этого брал несколько призов», - отмечал он.
КАРТИНЫ 2022 ГОДА И ПОСМЕРТНЫЕ НАГРАДЫ
Документальный фильм Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» 2022 года стал лучшим в своей категории. Награду за него получил продюсер Сергей Сельянов. Академики отметили еще одну картину 2022 года – это историческая драма «Сердце пармы» Антона Мегердичева, которая получила два приза: за лучшую мужскую роль второго плана для Сергея Пускепалиса (посмертно) и за лучшую работу художника-постановщика для Владимира Трапезникова и Павла Новикова. Кроме того, посмертно премию вручили Эдуарду Артемьеву за лучшую музыку в фильме «Нюрнберг».
Также специальным призом «Честь и достоинство» был посмертно награжден президент «Театра Сатиры», народный артист РФ Александр Ширвиндт.
При этом на церемонии была вручена награда за лучший сериал, хотя такая номинация отсутствовала. Премии удостоился нашумевший сериал 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Вручил ее молодой команде сериала актер и телеведущий Леонид Каневский.
Ранее, в январе, на «Мосфильме» прошла церемония вручения премий «Золотой орел». В номинации «Лучший фильм» премию тогда получила картина «Снегирь». Номинацией «Лучший актер онлайн-сериала» были отмечены два актера – Иван Янковский и Александр Яценко за роли в сериале «Фишер».
Сергей Урсуляк тогда получил премию как лучший режиссер. Лучшим телесериалом был признан «Бизон» с Сергеем Безруковым, сам актер получил премию за лучшую мужскую роль в сериале. «Золотого орла» в номинации «Лучшая женская роль в кино» вручили Анне Михалковой за работу в фильме «Чувства Анны». Евгений Ткачук получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник», передает «Радиоточка НСН».
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