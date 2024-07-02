«Праведник» и посмертные награды: Лауреатов премии «Ника» наградили в Москве

На втором месте расположился фильм Андрея Смирнова «За нас с вами», который также отсылает в прошлое. Картина была номинирована в семи категориях. Третье место разделили фильмы Александра Велединского «1993» и Бориса Хлебникова «Снегирь» с шестью номинациями каждый.

В номинации «Лучший фильм» были выдвинуты сразу шесть картин: «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», а также «Чувства Анны».

ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

Фильм «Праведник» получил пять наград. Помимо главной и режиссерской работы он был также удостоен премий за главную мужскую роль (Александр Яценко), операторскую работу (Михаил Милашин) и монтаж (Маргарита Смирнова). Картина рассказывает о подвиге советского партизанского командира Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев с оккупированной нацистами территории.

Картина «За нас с вами» завоевала три награды за лучший сценарий (Алексей Смирнов), главную женскую роль (награду разделили Юлия Снигирь и Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме «Вызов»), а также женскую роль второго плана (Ирина Розанова).

Фильму Александра Велединского «1993», который посвящен жизни одной московской семьи на фоне политических потрясений 1993 года, досталась премия за лучшую работу звукорежиссера (Кирилл Бодров и Андрей Худяков). При этом актер Макар Хлебников, который сыграл в «Снегире», был назван открытием года.

Кинокритик Дмитрий Бортников говорил в беседе с «Радиоточкой НСН», что «Снегирь» и картина «За нас с вами» ожидаемо выступали фаворитами «Ники».