Певица Кравец: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем
Скончавшийся танцор Дмитрий Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, сообщила «Московскому комсомольцу» приятельница артиста, певица Алена Кравец.
По ее словам, молодой человек не увлекался запрещенными препаратами и давно привык находиться в своем весе. Поэтому смерть артиста стала неожиданной для всех, кто его знал.
«На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», — заявила она, отреагировав на слухи, что Красилов в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.
Красилов скончался от сердечной недостаточности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru