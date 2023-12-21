Певица Кравец: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем

По ее словам, молодой человек не увлекался запрещенными препаратами и давно привык находиться в своем весе. Поэтому смерть артиста стала неожиданной для всех, кто его знал.

«На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», — заявила она, отреагировав на слухи, что Красилов в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.

Красилов скончался от сердечной недостаточности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

