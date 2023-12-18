СМИ: причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стали проблемы с сердцем
18 декабря 202322:14
Танцор Дмитрий Красилов скончался от сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти назвал источник ТАСС.
Аналогичную причину назвал Telegram-канал Shot. По данным СМИ, 29-летнему артисту стало плохо накануне. Красилов перестал выходить на связь.
В понедельник танцора нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Тело шоумена отправили на экспертизу.
Красилов получил известность после съемки в клипе группы LittleBig Uno и выступления на шоу «Танцы» на ТНТ, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стали проблемы с сердцем
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru