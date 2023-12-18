СМИ: причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стали проблемы с сердцем

Танцор Дмитрий Красилов скончался от сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти назвал источник ТАСС.

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Аналогичную причину назвал Telegram-канал Shot. По данным СМИ, 29-летнему артисту стало плохо накануне. Красилов перестал выходить на связь.

В понедельник танцора нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Тело шоумена отправили на экспертизу.

Красилов получил известность после съемки в клипе группы LittleBig Uno и выступления на шоу «Танцы» на ТНТ, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: youtube.com
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