Продюсер Рудченко сообщил, что Губин не вернется к активной творческой деятельности
Певец Андрей Губин вряд ли вернется к активной творческой деятельности и возобновит гастроли после творческого вечера в рамках фестиваля «Новая волна», заявил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.
«Насколько я понимаю, Губин продолжает страдать от недуга и все хуже себя чувствует. Мне кажется этой новостью организаторы хотели привлечь внимание к концерту, а также выказать дань уважения Андрею Губину как талантливому композитору и исполнителю», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
При этом, по мнению Рудченко, организаторы выбрали странный состав участников концерты. К примеру, кандидатура Александра Реввы в качестве ведущего сомнительна, поскольку артист допустил ряд неоднозначных высказываний.
Ранее Губин рассказал, что страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией, напоминает «Радиоточка НСН».
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