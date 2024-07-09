Продюсер Рудченко сообщил, что Губин не вернется к активной творческой деятельности

«Насколько я понимаю, Губин продолжает страдать от недуга и все хуже себя чувствует. Мне кажется этой новостью организаторы хотели привлечь внимание к концерту, а также выказать дань уважения Андрею Губину как талантливому композитору и исполнителю», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

При этом, по мнению Рудченко, организаторы выбрали странный состав участников концерты. К примеру, кандидатура Александра Реввы в качестве ведущего сомнительна, поскольку артист допустил ряд неоднозначных высказываний.

Ранее Губин рассказал, что страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией, напоминает «Радиоточка НСН».

