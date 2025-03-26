Рестораны Москвы в «Ночь театров» представят свои версии театрального бутерброда

В этом году общегородская акция «Ночь театров» выходит за пределы культурных институций и вступает в уникальную коллаборацию с международным ресторанным гидом GreatList Александра Сысоева. Так, театральных гурманов в Ночь театров (27 марта) ждет «Алтай-брод» в ресторане Christian, вдохновленный селедкой под шубой и посвященный юбилейным датам артистов Алтайского края. В «Академии», старейшем кафе напротив театра МХТ им. А.П. Чехова, будет представлен харизматичный бутерброд в лучших театральных традициях. «Гранатовый браслет», разработанный шефами ресторана «Высота 5642», посвященный повести Александра Куприна, привнесет нотки легкости и изысканности, а в японском ресторане Fumisawa sushi зрителей ждет «Сцена в Гондзаке» — увлекательное сочетание российских и японских театральных традиций.

На создание театрального бутерброда шефа итальянского ресторана Grassa на Богословском вдохновило соседство с театром на Малой Бронной и постановка Константина Богомолова «Дачники на Бали». В Grassa справедливо поменяли Бали на Италию, придумав брускетту с артишоком. Ресторан Touché на Трехгорной мануфактуре посвятил свой бутерброд соседней «Мастерской Петра Фоменко», в то время как в грузинском ресторане «Казбек» можно будет попробовать сэндвич-кебаб «Ханума», вдохновленный одноименным спектаклем по грузинской пьесе А. Цагарели.

Для тех, кто не успеет попробовать театральные бутерброды 27 марта, рецепты некоторых из них можно будет найти на сайте ночьтеатров.рф, чтобы воссоздать этот гастрономический спектакль у себя дома.

Всего в «Ночь театров» пройдет более 120 событий в честь многочисленных юбилеев литераторов и ярких деятелей театра, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

