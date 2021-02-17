Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к введению санкций
Режиссёр Никита Михалков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что с коррупцией в России надо бороться не прибегая к разрушению страны.
По его словам, за призывы к вводу санкций против России следует лишать российского гражданства.
«Убеждён, что можно... возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества... Коррупция есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны», - подытожил режиссёр.
Ранее Михалков в эфире очередного выпуска программы «Бесогон» осудил актёров Павла Деревянко и Сашу Бортич за поддержку протестных акций.
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