Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара»

Напомним, второй сезон корейского сериала побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю, собрав 68 миллионов. Так, второй сезон «Игры в кальмара» сумел обогнать «Уэнздей» с 50,1 миллиона просмотров за первую неделю.

Спустя еще неделю второй сезон корейского сериала стал вторым по популярности сериалом не из США на Netflix. Он уступает только первому сезону.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой заблокировать «Игру в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

