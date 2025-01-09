Второй сезон «Игры в кальмара» стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix
Второй сезон сериала «Игра в кальмара» стал вторым по популярности неамериканским проектом на Netflix, пишет The Wrap.
Отмечается, что проект уступил лишь первому сезону «Игры в кальмара», число просмотров которого превысило 265 миллионов.
Продолжение «Игры в кальмара» набрало 126 миллионов просмотров, 58 миллионов из которых - за вторую неделю после релиза.
В рейтинг самых популярных сериалов Netflix также входят «Уэнсдей» с 252 миллионами просмотров и четвертый сезон «Очень странных дел» (140 миллионов просмотров). Пятерку замыкает «Монстр: История Джеффри Дамера» (115 миллионов просмотров).
Ранее стало известно, что индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix в связи с плагиатом в сериале «Игра в кальмара», напоминает RT.
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