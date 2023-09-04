Умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко

Причина смерти Потапенко не уточняется. Как отметили в театре, в последнее время артист жаловался на проблемы с сердцем.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990 году артист окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института, а спустя год начал работу в «Молодом театре». Потапенко снимался в российских и украинских фильмах и сериалах, в том числе «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь».

Ранее стало известно о смерти российской актрисы Людмилы Мелешко. Артистка снималась в фильмах «Культпоход в театр», «Темная ночь», сериале «Каменская», напоминает RT.

