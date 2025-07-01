Макрон во время разговора с Путиным призвал к прекращению огня на Украине «как можно скорее»

СМИ: В Екатеринбурге задержан глава городской азербайджанской диаспоры

У экс-замглавы управления ФСИН по Петербургу изъяли имущество на 100 млн рублей

Боксерша Лучкина извинилась за угощение электронной сигаретой орангутана

Депутат Бурматов призвал зоопарки уделять больше внимания охране животных