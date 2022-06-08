Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге

Писатель Дмитрий Глуховский, которого накануне объявили в России в розыск и заочно арестовали, утверждает, что театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль по его роману «Текст».

«Спектакль "Текст" в театре Ермоловой закрыт. Вчера ещё играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара», - написал Глуховский в Telegram.