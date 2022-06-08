Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге
Писатель Дмитрий Глуховский, которого накануне объявили в России в розыск и заочно арестовали, утверждает, что театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль по его роману «Текст».
«Спектакль "Текст" в театре Ермоловой закрыт. Вчера ещё играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара», - написал Глуховский в Telegram.
При этом отметил, что руководство театра «быстро реагирует на новости».
«Молодцы! Flash forward into the past», - добавил автор бестселлера «Метро 2033».
При этом на официальном сайте театра Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков, нет новости о том, что спектакль «Текст» убран из репертуара. Вместе с тем в июньской афише «Текста» нет.
7 июня стало известно, что в отношении Глуховского возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд заочно арестовал его на два месяца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге
- «Сахарного короля» Юрия Хохлова убили в Тамбовской области
- В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду
- АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации
- В Вильнюсе демонтируют мемориал на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище
- СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу
- Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить
- Военный эксперт объяснил, почему Израиль не продаст Украине «Железный купол»
- Опрос: Более 60% автомобилистов допускают покупку нового «Москвича»
- «Личное мнение». Песков оценил высказывания Медведева про врагов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru