Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге

Писатель Дмитрий Глуховский, которого накануне объявили в России в розыск и заочно арестовали, утверждает, что театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль по его роману «Текст».

«Спектакль "Текст" в театре Ермоловой закрыт. Вчера ещё играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара», - написал Глуховский в Telegram.

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При этом отметил, что руководство театра «быстро реагирует на новости».

«Молодцы! Flash forward into the past», - добавил автор бестселлера «Метро 2033».

При этом на официальном сайте театра Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков, нет новости о том, что спектакль «Текст» убран из репертуара. Вместе с тем в июньской афише «Текста» нет.

7 июня стало известно, что в отношении Глуховского возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд заочно арестовал его на два месяца.

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ТЕГИ:ПисателиДмитрий ГлуховскийТеатр
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