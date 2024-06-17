Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной
17 июня 202402:33
61-летний российский певец Григорий Лепс решил жениться, сообщает издание StarHit.
Его избранницей стала 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Со своей невестой исполнитель появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ».
Девушка на четыре года младше старшей дочери музыканта. Лепс уже сделал избраннице предложение.
Издание отмечает, что Киба — богатая наследница, которая познакомилась с музыкантом в общей компании.
Ранее Лепс заявил, что практически никогда не был уверен в успехе своих композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru