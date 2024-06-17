Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной

Его избранницей стала 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Со своей невестой исполнитель появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ».

Девушка на четыре года младше старшей дочери музыканта. Лепс уже сделал избраннице предложение.

Издание отмечает, что Киба — богатая наследница, которая познакомилась с музыкантом в общей компании.

Ранее Лепс заявил, что практически никогда не был уверен в успехе своих композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

