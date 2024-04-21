Лепс признался, что сомневался в успехе своих песен
21 апреля 202420:49
Певец Григорий Лепс заявил, что практически никогда не был уверен в успехе своих композиций. Слова артиста приводит «Комсомольская правда».
Исполнитель отметил, что универсальной формулы успеха в музыке не существует. Лепс признался, что никогда полностью не был уверен, что его песни станут хитами.
«Кроме «Рюмки водки». В этой песне я был уверен на все 100%», - добавил он.
В конце марта Лепс представил свою новую песню «Мама». Музыку написал композитор и продюсер Максим Фадеев, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru