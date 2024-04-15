СМИ: Лепс выбил телефон из рук поклонницы из-за ее навязчивости

По словам девушки, Лепс просил фанатку убрать телефон, но та была чрезмерно настойчивой. Свидетельница отметила, что с смартфоном поклонницы ничего не случилось.

«Она претензий никаких не высказывала, по крайней мере сразу после и до конца концерта, дальше не знаю», - цитирует Анну «Газета.Ru».

Ранее в соцсетях появилось видео, как Лепс выбивает телефон из рук девушки во время концерта в Костроме 13 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».

