Лазарев заявил, что Кудрявцевой стало совсем плохо

Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал о здоровье госпитализированной телеведущей Леры Кудрявцевой, сообщает телеканал «360».

Продюсер Разин предрек смерть телеведущей Кудрявцевой из-за проигрыша в суде

Он опубликовал видео, в котором сообщил, что его соведущей по «Песне года» «совсем плохо». По словам певца, команде фестиваля пришлось экстренно менять сценарий из-за того, что Кудрявцева заболела. По словам Лазарева, у него будет другая соведущая, имя он не называл.

Ранее стало известно, что Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией. Ведущая заболела в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесПевецСергей Лазарев

Горячие новости

Все новости

партнеры