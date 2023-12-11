Лазарев заявил, что Кудрявцевой стало совсем плохо

Он опубликовал видео, в котором сообщил, что его соведущей по «Песне года» «совсем плохо». По словам певца, команде фестиваля пришлось экстренно менять сценарий из-за того, что Кудрявцева заболела. По словам Лазарева, у него будет другая соведущая, имя он не называл.

Ранее стало известно, что Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией. Ведущая заболела в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

