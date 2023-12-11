Лазарев заявил, что Кудрявцевой стало совсем плохо
11 декабря 202301:35
Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал о здоровье госпитализированной телеведущей Леры Кудрявцевой, сообщает телеканал «360».
Он опубликовал видео, в котором сообщил, что его соведущей по «Песне года» «совсем плохо». По словам певца, команде фестиваля пришлось экстренно менять сценарий из-за того, что Кудрявцева заболела. По словам Лазарева, у него будет другая соведущая, имя он не называл.
Ранее стало известно, что Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией. Ведущая заболела в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru