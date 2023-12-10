СМИ: телеведущую Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией, пишет Telegram-канал Mash.

Продюсер Разин предрек смерть телеведущей Кудрявцевой из-за проигрыша в суде

По информации издания, ведущая заболела в Москве. Она проигнорировала рекомендации медиков не лететь в Белоруссию.

Кудрявцева жаловалась на сильный кашель и слабость. Врачи диагностировали воспаление легких.

В столице Белоруссии теледива должна была выступать на «Песне года».

Накануне сообщалось об экстренной госпитализации певца Леонида Агутина. У артиста обнаружили блуждающий тромб и отправили на операцию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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