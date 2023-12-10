СМИ: телеведущую Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске
10 декабря 202313:13
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, ведущая заболела в Москве. Она проигнорировала рекомендации медиков не лететь в Белоруссию.
Кудрявцева жаловалась на сильный кашель и слабость. Врачи диагностировали воспаление легких.
В столице Белоруссии теледива должна была выступать на «Песне года».
Накануне сообщалось об экстренной госпитализации певца Леонида Агутина. У артиста обнаружили блуждающий тромб и отправили на операцию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru