СМИ: телеведущую Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске

По информации издания, ведущая заболела в Москве. Она проигнорировала рекомендации медиков не лететь в Белоруссию.

Кудрявцева жаловалась на сильный кашель и слабость. Врачи диагностировали воспаление легких.

В столице Белоруссии теледива должна была выступать на «Песне года».

Накануне сообщалось об экстренной госпитализации певца Леонида Агутина. У артиста обнаружили блуждающий тромб и отправили на операцию, передает «Радиоточка НСН».

