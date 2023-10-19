Продюсер Разин предрек смерть телеведущей Кудрявцевой из-за проигрыша в суде

По его словам, он проклял артистов, выступавших на трибьют-концерте Юрия Шатунова. Продюсер заявил, что его оппоненты «никогда не выживают».

Отдельно Разин высказался о Кудрявцевой. Телеведущая была одной из ведущих концерта.

«Она у меня суд выиграла 300 тысяч рублей. Я сказал: «Выиграешь суд - сдохнешь». Пусть канает на кладбище», - сказал Разин на шоу «Малахов».

Юрий Шатунов умер в июне 2022 года от обширного инфаркта. У 48-летнего певца остались жена и двое детей, напоминает «Радиоточка НСН».

