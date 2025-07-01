Большинство летних фильмов выглядят заурядно, а заработать могут только новинка с участием блогера Миланы Хаметовой и картина “Плагиатор”, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Семейная комедия «На деревню к дедушке» заработала с 12 июня 427 миллионов рублей в прокате. Однако эксперт не ждет таких цифр почти ни от кого этим летом. Он назвал только двух претендентов на подобную кассу.