В индустрии рассказали, какие фильмы заработают 500 млн рублей этим летом
Только два фильма способны побороться за хорошую кассу в летний сезон, заявил НСН Роман Исаев.
Большинство летних фильмов выглядят заурядно, а заработать могут только новинка с участием блогера Миланы Хаметовой и картина “Плагиатор”, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Семейная комедия «На деревню к дедушке» заработала с 12 июня 427 миллионов рублей в прокате. Однако эксперт не ждет таких цифр почти ни от кого этим летом. Он назвал только двух претендентов на подобную кассу.
«Основная новинка лета — фильм “Плагиатор”. Его ожидают как самое яркое событие лета, в том числе и по сборам. Он единственный находится в сегменте “около полумиллиарда”. Картину сравнивают с “Горько” и “Самым лучшим днем”, но она должна получиться и выстрелить на свою аудиторию. В ней прозвучит огромное количество хитов, которые добавляют любому фильму популярности, а также довольно звездный каст с камео звезд из музыкального мира, поэтому она должна преодолеть планку в 500 миллионов рублей, но тут все зависит от того, насколько кино понравится зрителю и как долго оно может продержаться на экранах. На этой неделе из более-менее заметных проектов выходит продолжение фильма с Миланой Хаметовой “Одна дома 2”. Надеемся, что наш юный зритель, который является неравнодушным к блогерской жизни, пойдет посмотреть на своего кумира в кино и оживит прокат. До 11 сентября ничего такого мощного не предвидится, все остальное довольно заурядное и без высоких ожиданий», — подчеркнул он.
Ранее Исаев рассказал НСН, какие фильмы могут собрать летом 500 миллионов рублей в прокате.
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