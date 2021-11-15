СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку
Состояние госпитализированного с коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина серьёзно ухудшилось, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
Собеседник портала заявил, что у актёра «диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей», причём левая рука поражена сильнее, чем правая.
«Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать левую руку», - отметил источник.
Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале октября, сообщает телеканал «360». Его состояние ухудшалось с каждым днём, поражение лёгких достигло 85%. Артиста подключили к аппарату ЭВЛ, а затем ввели в искусственную кому.
В начале ноября у Гаркалина диагностировали пневмоторакс, после чего была успешно проведена операция, однако состояние актёра до сих оценивается как тяжёлое.
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